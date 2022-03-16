شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى خطابا من الجبلاية لاستدعاء ثنائى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة لاخطاره باستدعاء ثنائي فريق الشباب عبد الله جمال وعمر الساعي مواليد ٢٠٠٣ للإنتظام بمعسكر منتخب مصر للشباب بتلك الفئة العمرية والذي ينطلق خلال الفترة من 18 حتى 29 مارس الجاري.

هذا ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره السلوفاكي علي ملعب الإسماعيلية يومي 24 و28 من الشهر المذكور.

ويستعد منتخب مصر من خلال تجاربه الودية ومعسكراته للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تحتضنها مصر العام القادم.

ومن المعروف أن منتخب الشباب يضم من الإسماعيلي بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة كلا من عبد الله جمال وعبد الله حسني وعمر الساعي وعمرو السعيد.

والجدير بالذكر أن المسابقات المحلية سيتم إيقافها ضمن الأجندة الأجندة الدولية والتي يتخللها مباراتي منتخب مصر الأول ضد نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.