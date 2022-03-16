شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة الثانية لنهائيات دورى محترفى اليد بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى بدون جمهور .

وقال عبد المنعم أن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعةالأولى وفقا للتعليمات الأمنية بحضور عدد 30 فرد من كل فريق و 15 فرد من كل نادى من النشاط الرياضى و أسرة اللعبة .

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءً، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.