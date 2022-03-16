شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أزمة إهدار الفرص مع لاعبى الأهلي قبل موقعة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معالجة آفة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية قبل مباراته ضد المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب موسيماني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباريات الأخيرة وأهمها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وحرمان الفريق الأحمر من عدد من النقاط كانت كفيلة بحسم صعود الأهلي إلأى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون الانتظار حتى آخر مباراة لتحديد موقفه من الصعود إلى ربع النهائي.

وشدد موسيماني على ضرورة تحقيق الفوز على المريخ في المباراة القادمة واستغلال إقامتها في القاهرة في حسم الثلاث نقاط، لاسيما وأن الأهلي يحتاج للفوز في المباراتين المتبقين لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ بعدما اكتفى بأداء جلسات تأهيلية وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الأحمر.