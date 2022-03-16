شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه سر تأخر إقالة حسام حسن فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الأنباء السارية بقرب رحيل حسام حسن عن تدريب الاتحاد السكندرى ، علم الخليج 365 أن الشرط الجزائي المقدر بقيمة شهرين من راتب الجهاز الفني هو سر تأخر إقالة التؤام، حيث يحصل حسام حسن وجهازه المعاون على مليون و500 الف جنيه شهرياً، مما يعني أن قيمة الشرط الجزائي تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

ويعانى الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حسام حسن من تراجع الأداء والنتائج في بطولة الدوري العام قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر اقامتها مساء اليوم، كما ودع زعيم الثغر بطولة كأس مصر بعد خسارته أمام سيراميكا بنتيجة 2/1.

وأكد حسام حسن للمقربين أنه ينوى الرحيل عن الاتحاد السكندري بالاتفاق ودياً مع محمد مصيلحي رئيس النادي حتى في حالة فوزه على الإسماعيلي في مباراة اليوم، وذلك للحفاظ على العلاقات الطيبة مع إدارة زعيم الثغر في الوقت الذي يمتلك العميد العديد من العروض الداخلية والخارجية للانتقال لأحدهما بعد انتهاء علاقته بالاتحاد السكندري.

ويستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز وهي المواجهة التي يدخلها الفريقين بحثا عن الفوز ومصالحة الجماهير، خاصة الاتحاد السكندري الذى ودع مسابقة كاس مصر من دور الـ32 مبكرا أمام سيراميكا، فيما نجح الدراويش في التأهل لثمن النهائي بالفوز على بتروجت.

وفقد فريق الإسماعيلى 31 نقطة في أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدراويش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، في المقابل يعاني زعيم الثغر من النتائج السلبية الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان آخرها التعادل مع طلائع الجيش 1-1، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.