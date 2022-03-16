شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أسامه نبيه مدرب عام الزمالك دائرة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلفاً لشوقي غريب ، وذلك استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لاوليمبياد 2024.

من المقرر أن يتم تشكيل منتخب مصر الأوليمبي في شهر مايو أو يونيو المقبل ، واختيار جهاز جديد.

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة شرطاً للتعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة منتخب مصر الأولمبى خلفاً لشوقى غريب المدير الفنى السابق، بعد قرار توجيه الشكر له وجهازه المعاون، واشترط المجلس انتعاش خزينة الجبلاية بالمستحقات المتأخرة له لدى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بجانب الأندية المصرية، بحيث يستطيع التعاقد مع مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية.

ودخل 4 مدربين حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، وهم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، وهيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، وخالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى.