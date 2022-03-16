الامارات | نقل مباراة الإمارات والعراق في تصفيات المونديال إلى الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الإمارات والعراق في تصفيات المونديال إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره العراقي، والمقررة 24 الجاري، إلى أرض محايدة، وذلك بحسب بيان صحافي لاتحاد الإمارات لكرة القدم. ويذكر أن المنتخب يحل ضيفا على العراق ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

في جانب آخر أكدت وكالة الأنباء العراقية أن المباراة تم نقلها إلى الأردن، وكشف أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل". وكان يفترض أن تقام المباراة على استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، لكن تقرر نقلها إلى أرض محايدة دون الكشف عن الأسباب.

ويحتلّ المنتخب الوطني المركز الثالث بـتسع نقاط، مقابل خمس نقاط لمنتخب العراق الخامس، بينما لبنان رابعا، وسوريا أخيرا، وإيران تتصدر المجموعة مع كوريا الجنوبية الثانية. ويراهن "الأبيض" بشدة على المباراتين المقبلتين لحسم تأهله إلى الملحق المؤهل إلى المونديال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news