ما هو موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في الدوري الأوروبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره التركي جالطة سراي، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، الخميس، على ملعب تورك تيليكوم آرينا.



وشهدت مباراة الذهاب بين برشلونة وجالطة سراي مفاجأةً من العيار الثقيل، حيث نجح الفريق التركي في الخروج بالتعادل السلبي من ملعب كامب نو.

موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 17 مارس/آذار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2022 على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون القناة الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي هي beIN SPORTS PREMIUM 1.