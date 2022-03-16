باريس سان جيرمان يريد استغلال بند في عقد كونتي للتعاقد معه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو، إن نادي باريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، لقيادة الفريق الصيف المقبل بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وتشير التقارير إلى أن بقاء بوكيتينيو مع باريس سان جيرمان لن يستمر طويلا، خاصة مع خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأكدت كالتشيو ميركاتو، أن باريس سان جيرمان يريد مدربا قياديا يعيد إحياء فكرة العمل كمجموعة في صفوف الفريق، وينقل ثقافة العمل والجهد للاعبيه.

بحسب الصحيفة الإيطالية، فإنه انطلاقا من هذا المبدأ لايتبادر لذهن النادي الفرنسي إلا اسم واحد هو انتونيو كونتي ليكون مدربا وقائدا للفريق للعمل على نقل ثقافته إلى الفريق، والاهتمام المفرط بنقل التفاصيل إلى المجموعة التي يدربها.

وشددت الصحيفة في تقريرها، أن كونتي لايعارض فكرة القدوم لباريس سان جيرمان على الرغم من ارتباطه بعقد مع توتنهام.

حيث يمكن للمدرب الإيطالي أن يستخدم البند الموجود في عقده والذي سيسمح له المغادرة في نهاية الموسم، حتى لو حاول ناديه توتنهام الاحتفاظ به.

ويمكن القول إن اتصالات بدأت بين الطرفين بحسب كالتشيو ميركاتو.

وأعلن كونتي أكثر من مرة إحباطه من نتائج فريق توتنهام ما قد يدفعه للمغادرة الصيف المقبل في حال لم تتحسن نتائج الفريق بالشكل الذي يرجوه.