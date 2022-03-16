شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة آرسنال ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب (الإمارات) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع آرسنال بضيفه ليفربول والمؤجل من الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي.



وتقام الليلة أيضًا مواجهة تجمع برايتون مع ضيفه توتنهام هوتسبرز المؤجلة من الجولة السادسة عشرة للبريميرليغ.

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب (الإمارات).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم الـ3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة بعدما حقق الفريق 16 فوزًا و3 تعادلات و7 هزائم.

وسجل الفريق 43 هدفًا واستقبل 29 هدفًا، ويقود الفريق مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وحقق ليفربول 20 فوزًا و6 تعادلات وتلقى هزيمتين وسجل 73 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل 20 هدفًا.. ويقوده المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وفاز ليفربول في آخر لقاء جمعه بآرسنال بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات يوم الـ20 من يناير الماضي.

يطمع آرسنال للاستفادة الكاملة من اللقاءات المؤجلة الثلاثة التي لم يخضها بعد وتبدأ بلقاء ليفربول، وسيلعب أيضاً ضد توتنهام وتشيلسي، ولكن لم يتم تحديد موعد اللقاءين بعد.

ويسعى آرسنال لتأمين تواجده في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي هذا الموسم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال ،في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن ليفربول حاليًّا هو أفضل فريق بالدوري الإنجليزي ومواجهته دائمًا صعبة للغاية.

وأوضح أن يورغن كلوب مدرب ليفربول مثال ونموذج للمدير الفني الذي يملك خطة طموحة ويسعى لتنفيذها ويصبر عليها بشكل كبير.

ويغيب عن آرسنال اللاعب تاكيهيرو تومياسو، ويعتمد آرسنال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى آرون رامسدايل وأمامه رباعي خط الدفاع بنيامين وايت وجابريل ماجلهايس وسيدريك سواريس وكيران تيرني.

ويقود خط الوسط جرانيت تشاكا وبجواره توماس بارتي وأمامهما مارتن أوديجارد ويمينًا بوكايو ساكو ويسارًا جابريل مارتينيلي بينما يقود الهجوم ألكسندر لاكازيت.

يبحث ليفربول عن ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب البريميرليغ وتقليص فارق النقاط.

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن ”آرسنال يمر بحالة رائعة في الدوري الإنجليزي وقدم مستويات طيبة للغاية“.

وأوضح أن الفوز مهم للفريقين خاصة أن ليفربول يبحث عن مزاحمة السيتي على الصدارة، كما أن آرسنال لديه طموح التواجد في المربع الذهبي.

ويعتمد كلوب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابيهو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.