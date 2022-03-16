بعد خروجه باكيًا في مباراة الصفاقسي.. بيراميدز يعلن حجم إصابة رمضان صبحي ومدة غيابه

الشارقة - اميمة ياسر - خضع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لأشعة وفحوصات طبية اليوم، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الصفاقسي التونسي بالأمس الأحد، بهدف لمثله وحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وشهدت المباراة خروج رمضان صبحي من الشوط الأول متأثرا بالإصابة.

وكشف مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأشار الطبيب إلى أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى ويعود مجددا بصورة طبيعية، موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

رمضان صبحي كان ضمن قائمة منتخبنا الوطني التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون، ووصل فيها الفراعنة للدور النهائي وتلقى هزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.