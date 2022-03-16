شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يجتمع مع الجهاز الفنى لمعرفة أسباب رباعية فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وليد عرفات رئيس نادي سموحة، عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي ، لمعرفة أسباب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق السكندري أمام فيوتشر أمس الثلاثاء ، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشهر حكم اللقاء محمد الصباحى البطاقة الحمراء في وجه رجب نبيل مدافع فريق سموحة بالدقيقة 57 من عمر اللقاء، وكذلك طرد لأحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري.

بهذا الفوز، نجح فريق فيوتشر للقفز إلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري ، بينما استمر فريق سموحة في المركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 24 نقطة.