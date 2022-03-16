شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف طبيعة ومدة غياب "هدف" الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى فيوتشر حقيقة غياب لاعبه أحمد عاطف فترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة أمس فى مواجهة سموحة وحسمها فريقه برباعية نظيفة فى الدورى .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الأشعة أثبتت تعرض أحمد عاطف لكدمة فى الأنكل يغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملعب.

وكان عاطف قد تالق فى المباريات الأخيرة وخطف الأنظار مما دفع الأهلى والزمالك للدخول فى سباق ضمه من فيوتشر والذى يحق له شراءه من نادى دجلة ، المعار منه إلى فيوتشر.

تمكن فريق فيوتشر بقيادة على ماهر من الفوز على نظيرة سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء أهداف فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر حيث أحراز ثلاث أهداف في الدقائق كل من 30 ، 48 ، 65 و هدف عن طريق محمد رضا في الدقيقة 55 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 23 محتلا المركز الرابع .