شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مفاجآت منتظرة بعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد بخصوص مدربي الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير أن مجلس ادارة النادى الاسماعيلى استقر على رحيل حمد إبراهيم المدير الفنى عن منصبه حال الخسارة من الاتحاد السكندري والتعاقد مع حسام حسن مدرب زعيم الثغر ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"انهارده فيه مباراة مهمة بين الاتحاد والاسماعيلى ، نتيجتها سوف تحدث تغييرات عديدة".

وتابع شوبير:" مجلس الاسماعيلى اجتمع فى منزل يحيى الكومى بالقاهرة بالامس واستقر المجلس على رحيل حمد إبراهيم من منصبه حال الخسارة من الاتحاد بداعى أن النتائج ليست جيدة وحمد إبراهيم فشل فى السيطرة على الفريق".

ويضيف شوبير:" جمهور الاتحاد لأول مرة غضبان من حسام حسن وجهازه وكانت هناك هتافات ضده فى المباراة الأخيرة ، وسيكون حسام حسن مديراً فنياً للاسماعيلى حال قرر الرحيل عن الاتحاد والدراويش عايزينه جدا وشايفين ان الفرقة محتاجة شخصية قوية زى العميد وكانت هناك مفاوضات فى وقت سابق ولكن حسام حسن اعتذر لارتباطه بالاتحاد ، وعماد النحاس سيكون بديل حسام حسن فى الاتحاد السكندري".

وأكمل شوبير:" مصيلحى متمسك باستمرار حسام حسن مع الاتحاد السكندري ولكن الغضب الجماهيرى عارم وقد يبقى حسام حسن فى منصبه ويرحل عماد النحاس لتدريب الاسماعيلى كل شىء وارد".