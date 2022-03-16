شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. مران الأهلي يشهد أزمة بين رمضان صبحي و بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم مع أحد تدريبات النادى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة فى عهد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، حيث وقعت مشادة بين رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى وزميله السنغالى أليو بادجى، على هامش مران الفريق.

بدأت الخناقة بعد توجيه رمضان انتقادات لبادجى بسبب عدم ظهور الأخير بمستوى مميز فى المران الأحمر، كونهما لعبا سويا فى التقسيمة الجماعية، ولم يظهر بينهما التعاون، خاصة أن فريقهما خسر فى التقسيمة، ووجه رمضان النقد لبادجى قائلا له "العب بشكل جيد"، لينفعل عليه بادجى ويشتبك مع رمضان وكاد الأمر يتطور لولا تدخل باقى اللاعبين للفصل بين الثنائى.