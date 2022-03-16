شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "أشعة سونار" للعضلة الأمامية لـ "بيرسى تاو" .. ومصطفى لا ينقل لى أخبار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى اشتكى من ألم فى العضلة الامامية أمس ولكن الاشعة أثبتت سلامته، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لما عرفت إصابة بيرسى تاو قولت أسال وعايزة أقولكوا أن اللى بيتوهنى فى أخبار الاهلى مصطفى شوبير لانه دايماً رافع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم ولما عرفت كدا بعد فترة قولت اشوف أنا بنفسى الدنيا ماشية ازاى".

ويضيف شوبير:" عندى علامة استفهام كبيرة حول إجازة الأهلى الأخيرة ، الفريق لم يتدرب يوم الاحد والاثنين والثلاثاء منذ العودة من جنوب افريقيا ، الفريق عمل استشفاء فقط بالأمس ولكن لكل شيخ طريقة".

وأكمل شوبير:" بيرسى تاو لعب مباراة صن دوانز وخرج وظهر بمعدل بدنى ضعيف للغاية واشتكى بالامس من ألم فى العضلة الامامية والسونار أثبتث مفيش مزق ولكن اللاعب قال لسه الألم مستمر وعشان كده هيتم إعادة السونار له انهارده لتحديد موقفه ، وارد يكون سليم ويشارك عادى ، ووارد الاشعة تقول انه مصاب ، ولكن الاكيد ان شكوى اللاعب من ألم كان فى قدمه الأخرى وليست التى أصيب فيها بالمرة الاولى".