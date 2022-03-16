خطة كتالونية.. كيف يفكر برشلونة لضم صلاح من ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، خطة نادي برشلونة لضم محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يرى التوقيع مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند يبدو صعبًا، ليكون الاختيار على محمد صلاح نجم ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تعلم صعوبة التوقيع مع صلاح نظرًا لأن ليفربول سيطلب مقابل مادي ضخم في ظل انتهاء عقد "مو" في صيف 2023.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستبدأ أولاً في بيع بعض اللاعبين في الفريق مثل فيليب كوتينيو وأومتيتي ونيتو ومارتين برايثوايت بجانب توفير رواتب سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي في ظل نهاية عقدهما في الموسم الجاري.

وأنهت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تنتظر ضخ أموالاً في خزينة النادي من خلال حقوق الرعاية واتفاقيات التعاون المتوقع عقدها في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن إدارة "الريدز" تسعى إلى تجديد التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا والذي ينتظر الحصول على التقدير المناسب من أجل البقاء في "الآنفيلد".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة ليفربول لديها الرغبة في تقدير صلاح من خلال حصوله على الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، في المقابل يريد "مو" الحصول على ضعف راتبه أي ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو.