"لا شيء مستحيل".. رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر قبل موقعتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة إلى لاعبي منتخب "الفراعنة" قبل مباراة منتخب السنغال، والتي تأتي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال كيروش عبر تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء :"يا شباب يتبقى 5 أيام (على بداية المعسكر)، لا شيء مستحيل".

وتابع :"لا تشك أبدًا في فريقًا مليئًا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

وأنهى :"الجميع الآن متحدون ويدعمون منتخب مصر، يرتدي قميص منتخب مصر قلب كل مشجع، و100 مليون متحدون في نبضة قلب واحدة".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي مرتين الأولى في القاهرة يوم 25 من الشهر الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المباراة تعتبر ثأرية لمنتخب مصر بعد الخسارة من منتخب السنغال في المباراة النهائية والتي أقيمت مطلع فبراير الماضي ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.