"ليس حظًا".. كلوب يوجه رسالة إلى صلاح قبل موقعة آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح خاصة حول الأخطاء التي يتعرض لها "مو" خلال مبارياته مع "الريدز".

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول :"صلاح هو اللاعب الوحيد الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده، إذا قارنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون".

وتابع :"من الجنون مدى قلة الأخطاء التي ترتكب ضده والتي يُطلق عليها الحكم صافرته".

وتحدث كلوب عن صلاح وقلة غيابه عن المباريات مع ليفربول :"إنه ليس مجرد حظ لأنه ربما يعمل من الساعة 9 صباحًا، هو لاعب محترف للغاية، ويرغب في المشاركة في كل مباراة".

وأنهى :"من الصعب على صلاح أن يغيب عن أي مباراة، هو يحاول أن يكون في الملعب سواء في التدريبات أو المباريات".

وجاءت تصريحات يورجن كلوب على خلفية الإصابة التي تعرض لها صلاح في مباراة برايتون الأخيرة والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة (2-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة برايتون وليفربول إصابة محمد صلاح، ليقرر كلوب استبدال اللاعب، إلا أن المدير الفني الألماني كشف خلال المؤتمر الصحفي، أمس الثلاثاء، حصوله على الضوء الأخضر من جانب الطاقم الطبي لمشاركة "مو" في التدريبات استعدادًا لمواجهة آرسنال.

ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة آرسنال، مساء الأربعاء، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث ستقام الموقعة على ملعب "الامارات".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي والذي سقط في فخ التعادل السلبي مع كريستال بالاس مساء الإثنين الماضي، في المقابل يحتل آرسنال الترتيب الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.