مصطفى محمد: "أنا رومانسي".. كوليبالي أصعب من واجهته.. وتوران "فُكاهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، أن لقاءه الأول مع فريقه ضد فناربخشة في الدوري المحلي، يعد الذكرى الأفضل له في مسيرته مع الفريق.

وأشار مصطفى محمد في تصريحات نشرها موقع قناة أي سبور التركية، إلى أن الإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، يعد المثل الأعلى له في عالم كرة القدم.

وقال المهاجم المصري: "جالاتا سراي فريق كبير للغاية، يمتلك أفضل مشجعين في تركيا، الكثير من الأمور تغيرت في حياتي منذ أن جئت هنا، جالاتا يعني الحياة بالنسبة لكل من يتواجدون هنا".

وأكمل: "بدأت كرة القدم في السابعة من عمري، وبدأت اللعب احترافيًا في سن الـ16، وقدوتي في كرة القدم هو الإنجليزي واين روني".

وأضاف: "أردا توران هو أكثر لاعب فكاهي في غرفة خلع ملابس جالاتا سراي، نيلسون هو الأكثر تناولًا للطعام".

وأردف: "أفضل ذكرى لي هي مواجهة الديربي ضد فناربخشة، أصعب لاعب واجهته هو خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، أما الأكثر تحدثًا داخل جالاتا سراي هو فان أنهولت".

واختتم: "أفضل ميزة لدي في الملعب هي الإرتقاء، لذلك أحب الألعاب الهوائية عن الأرضية، وأفضل التسجيل بالرأس، أما الجانب الخفي في حياتي هو رومانسيتي".