شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء قيد المحترف الكوبى قبل الـ " بلاى أوف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لإنهاء قيد المحترف الكوبى الجديد يوسفانى هرنانديز من أجل اللحاق بمواجهات البلاى أوف التى ستنطلق يوم 20 مارس الجارى ضمن مسابقة الدورى الممتاز .

ووصل يوسفانى القاهرة أمس بعد توقيع العقود منذ أكثر من أسبوع لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها الفريق مؤخرا .

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات دورى الرجال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادى النادى أيام 20,21,22 مارس الجارى .

يقام تحديد البطل بنظام البلاى أوف بدءًا من دور الثمانية ، حيث يقام يوم الأحد المقبل مواجهات بين كلا من الأهلى مع هليوبوليس و الاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع طلائع الجيش و للزمالك مع سموحة ، بينما يقام الإثنين مواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الزمالك .

و فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة .

يتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور النصف النهائى و الخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن