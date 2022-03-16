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الزمالك يسابق الزمن لإنهاء قيد المحترف الكوبى قبل الـ " بلاى أوف "

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لإنهاء قيد المحترف الكوبى الجديد يوسفانى هرنانديز من أجل اللحاق بمواجهات البلاى أوف التى ستنطلق يوم 20  مارس الجارى ضمن مسابقة الدورى الممتاز . 

 

ووصل يوسفانى القاهرة أمس بعد توقيع العقود منذ أكثر من أسبوع لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها الفريق مؤخرا .

 

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات دورى الرجال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادى النادى أيام 20,21,22  مارس الجارى . 

 

يقام  تحديد البطل  بنظام البلاى أوف بدءًا من دور الثمانية ، حيث يقام يوم الأحد المقبل مواجهات بين كلا من الأهلى مع هليوبوليس و الاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع طلائع الجيش و للزمالك مع سموحة ، بينما يقام الإثنين مواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الزمالك . 

 

 

و فى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة .

 

يتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور النصف النهائى و الخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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