شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يثير علامات الاستفهام بالأهلى حول حقيقة تجدد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الغموض داخل النادي الأهلي على موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر، لاسيما بعد خروج أخبار تؤكد تجدد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، وأن الإدارة الحمراء تكتمت على خبر الإعلان عن إصابة تاو من خلال منصاتها الرسمية ولم تخرج لتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن، بل أن هناك شكوك بأن الخبر تم تسريبه خاصة بعدما تردد عدم عودة اللاعب رفقة بعثة فريقه من جنوب إفريقيا عقب الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي بسبب أزمة نشبت بين تاو وموسيماني عقب نهاية مباراة بطل جنوب إفريقيا.

ما يثير الاستفهام وحالة الغموض هو أن بيرسي تاو لم يشك أية إصابة خلال مباراة صن داونز حتى تم تغييره ومشاركة أحمد عبد القادر بدلا منه، بخلاف أن الفريق الأحمر لم يخض مران جماعي منذ العودة من صن داونز، حيث يخوض أول مران جماعي اليوم الأربعاء ، بخلاف أنه حصل على راحة سلبية يومي الأحد والاثنين واكتفى بأداء تدريبات استشائية داخل الجيم في مران أمس الثلاثاء لتجنب اللاعبين الإرهاق.

حالة الغموض تعود إلى غضب إدارة الأهلي والجهاز الفني تجاه بيرسي تاو في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى اللاعب وعدم تأدية المهام المكلف بها منذ عودته من الإصابة، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة بين بيتسو موسيماني واللاعب بعدما وجه المدير الفني انتقادات إلى اللاعب نتيجة تراجع مستواه وإحراج موسيماني أمام مسئولي القلعة الحمراء لاسيما وأنه المسئول عن التعاقد معه، باعتبار أنه طلب استقدامه من الدوري الإنجليزي بمبلغ مالي كبير لتقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أزمة موسيماني مع تاو دفعت الأخير للتفكير في عدم عودة اللاعب من جنوب إفريقيا والبقاء في بلاده، في الوقت الذي خرجت فيه شائعات تجدد إصابة اللاعب وقد يكون الهدف منها تبرير غيابه عن تدريبات الفريق الأحمر ومن ثم التمهيد لعدم لحاقه بمباراة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ومن بعدها توقف المنافسات بسبب الأجندة الدولية.