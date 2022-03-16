شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحفز لاعبيه بالإفراج عن المستحقات والمكافآت حال الفوز على الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس ادارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على تحفيز لاعبيه للفوز على الاتحاد السكندرى اليوم الاربعاء بعد الفوز الأخير الذى حققه الدراويش على بتروجت بركلات الترجيح فى كأس مصر ، وأكد مجلس الاسماعيلى للاعبيه أنه سوف يفرج عن المستحقات المجمدة ويصرف مكافأة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على زعيم الثغر اليوم لتدشين انطلاقة جديدة تضمن الخروج من النفق المظلم .

رصد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز بمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم الاربعاء باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وفقد فريق الإسماعيلى 32 نقطة فى أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدورى، ويعد الفريق الأصفر الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قرر إيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحإلى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية، كما قرر مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول بالنادى وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدورى الممتاز بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مباراة، وذلك فى حالة حصد الفريق المركز الثانى عشر على أقل تقدير، وفى حال احتلال الفريق مركز أدنى من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة 25 ٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى للفريق الأول.