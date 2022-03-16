كيروش فى رسالة تحفيزية قبل مواجهة السنغال: قميص منتخب مصر بقلب كل مشجع

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ، توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل: "إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكرعلينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل".

وأضاف: "جميعنا الآن متحدون، لدعم ومساندة منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص منتخب مصر في قلب كل مشجع" ، وتابع "100 مليون مشجع معًا دائمًا ومتحدون على قلب رجل واحد".