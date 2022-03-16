هل ينجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز الأول بالدورى بعد فقدان 32 نقطة؟

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه حسام حسن نظيره الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز وهي المواجهة التي يدخلها الفريقين بحثا عن الفوز ومصالحة الجماهير، خاصة الاتحاد السكندري الذى ودع مسابقة كاس مصر من دور الـ32 مبكرا أمام سيراميكا، فيما نجح الدراويش في التأهل لثمن النهائي بالفوز على بتروجت.

فقد فريق الإسماعيلى 32 نقطة فى أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدورى، ويعد الفريق الأصفر الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الخمسة من التعادل فى 5 مباريات أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة وغزل المحلة فى الأسبوع السادس وفيوتشر فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام ثم أمام فاركو في الجولة 12 وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وموقعة مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالكلية الحربية بالجولة 11 للمسابقة.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم فى مسابقة الدورى العام بالموسم الحالى الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم، الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز، وخسر الإسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم وتعادل مع المقاصة 2/2 فى مباراته الثانية مع حمد إبراهيم وتعادل سلبيا مع فاركو في اللقاء الثالث.