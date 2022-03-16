شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد رباعية فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات، توقيع عقوبات علي لاعبي الفريق بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق السكندري أمام فيوتشر أمس الثلاثاء ، بأربع أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تسجيل ناصر ماهر لاعب فيوتشر "هاتريك" في شباك سموحة بالدقائق 30،48،65، بينما أحرز محمد رضا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه رجب نبيل مدافع فريق سموحة بالدقيقة 57 من عمر اللقاء، وكذلك طرد لأحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري.

وبهذا الفوز، نجح فريق فيوتشر للقفز إلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري ، بينما استمر فريق سموحة في المركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 24 نقطة.