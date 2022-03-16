الامارات | الوصل يتسلم جائزة نادي القرن من الاتحاد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتسلم جائزة نادي القرن من الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الوصل الرياضي فعالية "ملتقى الأسرة الوصلاوية" للاحتفاء بنجوم الفريق القدامى ومناقشة مستقبل النادي، بحضور لفيف من أعضاء مجالس إدارة سابقين، ومسؤولين الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS.

الملتقى الذي حظي برعاية اللجنة الانتقالية لنادي الوصل برئاسة أحمد بن شعفار، تطرق إلى العديد من القضايا التي ترتبط بمستقبل النادي وترابط عائلة الوصل بمختلف أجيالها.

وفي الختام تسلم نادي الوصل جائزة نادي القرن الـ 20 في دولة الإمارات، والذي تُوج بها بعد اختياره من قبل (IFFHS) عام 2009 نظراً لإنجازاته الدولية والمحلية خلال الفترة من 1974 -1999، والتي تمثلت في تحقيق 6 بطولات دوري، وحفاظه على تواجده بين المركز الأول والثاني على مدى 11 موسماً متتالياً، بالإضافة لتحقيق الميدالية البرونزية في دوري أبطال اسيا عام 1993 بعد فوزه على طوكيو فيردي (يوميوري سابقاً) 4-3.

من جهته أعرب أحمد بن شعفار رئيس اللجنة الانتقالية بنادي الوصل، عن سعادته بالحدث التاريخي الذي لا يتكرر كثيراً قائلاً: هذه الجائزة تؤكد عراقة نادي الوصل ليس محلياً فقط بل عربياً ودولياً أيضاً، وتضع الوصل في مصاف الأندية القليلة على مستوى العالم التي حظيت بهذا الشرف، لافتاً أن الجائزة هي جهود الأجيال السابقة من مجالس إدارة ولاعبين وتواجدهم اليوم هو رسالة شكر لهم وتأكيدا على روح العائلة الوصلاوية الذي لطالما امتاز بها هذا الكيان الكبير.

وأستطرد أن الجميع يعمل ليل نهار من أجل عودة الوصل إلى مكانته الطبيعية على منصات التتويج، وتسطير تاريخ جديد يضاف إلى رصيد إنجازات هذا الصرح العظيم.

بدوره أكد روبرت لاي نائب رئيس الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، أن جائزة نادي القرن تُمنح وفق معايير دقيقة للغاية يقوم بها متخصصون في هذا المجال، ولذلك الوصل الإماراتي استحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق، قائلاً قله هم من حصلوا على هذا اللقب لذا من حق جماهير الوصل أن تفخر بهذا الإنجاز.

يذكر ان الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، تأسس عام 1984 على يد الدكتور ألفريدو بوج، في لايبزيغ، ألمانيا قبل ان ينتقل المقر الرئيسي إلى سويسرا، ويضم أكثر من 211 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، لتقديم توثيق زمني، وبيانات إحصائية ومعلومات رسمية، لتحديد تصنيفات الفرق، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الجوائز الفردية المعترف بها حول العالم.

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