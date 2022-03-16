موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا.. ترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر -

تعقّد موقف الأهلي _حامل اللقب في أخر موسمين_ في دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلا السودان بعدما فشل المارد الاحمر في الفوز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ذهاباً وإياباً وخسر بنفس النتيجة بهدف دون رد.

ويواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رصيد الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط