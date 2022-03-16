شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف حقيقة توقيع محمد بسام لنادى الزمالك بعد نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى طلائع الجيش حقيقة توقيع محمد بسام حارس مرمى فريقه لنادى الزمالك ، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" محمد بسام عقده ينتهى مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى ولم يجدد تعاقده ، وتلقى اتصالات شفهية من مسئولي الزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولكن الحارس لم يوقع على أي عقود وسينتظر لنهاية الموسم لتحديد مصيره وكذلك لمعرفة مصير الزمالك من قرار رفع إيقاف القيد الذى يعانى منه النادى الأبيض بالموسم الأخير".

وكان محمد بسام ضمن العناصر الأساسية فى كتيبة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قدم أفضل فتراته الكروية مع الطلائع وقاد الفريق للتتويج بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح حاسمة فى مباراة كأس السوبر المصرى ليخطف اللقب من أنياب الأهلى ، ويفتش الزمالك عن حارس مرمى بعد فشل تمديد تعاقد محمد أبو جبل الحارس الاساسى للفريق الأبيض والذى يرحل بنهاية الموسم الجارى.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة ايسترن كومبانى المقرر لها الخامسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه بستاد جهاز الرياضة ثم يعلن طارق العشرى قائمة فريقه التي تدخل معسكر مغلق للمباراة بأحد فنادق القاهرة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.