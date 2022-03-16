شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات المكتب التنفيذى لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت صباح اليوم الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" الذي يعقد بمصر بأحد فنادق القاهرة اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس.

وألقى الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" كلمته والتي أبدى فيها شكره لمصر والقيادة السياسية على ما يتم تقديمه للرياضة من دعم كبير وحسن الاستقبال والاستضافة في جميع المحافل الرياضية الإفريقية والدولية معربا عن شكره للجنة الأولمبية المصرية على التعاون في تنظيم الاجتماعات الخاصة بأنوكا.



ويعقد المكتب التنفيذي لأنوكا برئاسة الجزائري مصطفى براف والذي يضم جواو من ساوتومي نائب الرئيس الأول وماتولونجا من ليسوتو نائب الرئيس الثاني وفاردوسا من جيبوتي نائب الرئيس الثالث وكمال الحلو من المغرب نائب الرئيس الرابع والأمين العام من السودان أحمد أبوالقاسم وأمين الصندوق من نيجيريا جوميل أبوأحمد.



ويناقش المكتب التنفيذي لأنوكا خلال اجتماعه الحالي العديد من الملفات أهمها آخر الاستعدادات لتنظيم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية المقرر لها عام 2023 بمدنية الحمامات بتونس واخر تطورات تنظيم دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقرر لها العام الحالي ومناقشة مشروع المقر المقترح لأنوكا ومناقشة تقارير نشاط الأنوكا خلال العام الماضي ومناقشة التقرير المالي وخطة النشاط للعام القادم.