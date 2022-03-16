شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم التدريبات الجماعية استعدادًا للمريخ ومسحة طبية قبل المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ، واكتفى المارد الاحمر بخوض جلسات استشفائية أمس وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني ، ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ،‏ وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز.

‏وحصل الفريق على راحة يومين. فيما اكتفى لاعبو الاهلى أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏