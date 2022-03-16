شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى وكريم فؤاد ينتظمان اليوم فى تدريب الأهلى استعدادًا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا النادى الاهلى اليوم الاربعاء فى مران المارد الاحمر استعداداً لمباراة المريخ السودانى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم بعدما حصل على راحة 48 ساعة عقب الوصول من جنوب أفريقيا صباح الأحد ثم خاض تدريبات استشفائية بالامس، عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الخامسة لدور المجموعات

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري فيما أُثبتت الاشعة تعرض كريم فؤاد لكدمة قوية فى العضلة الامامية وتعافى منها.

ولم يشارك محمد هاني في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا بسبب هذه الإصابة بينما تعرض كريم فؤاد لهذه الاصابة فى مباراة صن دوانز ليتم استبداله خلال أحداث اللقاء.