شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيف الدرع على طريق تحدى جديد فى عالم احتراف اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل سيف الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك و الشقيق الأصغر للاعب يحيى الدرع تحدى جديد فى عالم الاحتراف بعد التعاقد مع ليموج الفرنسى لمدة موسمين بدءا من الموسم المقبل.

ويسعى الدرع إلى النجاح فى هذه التجربة من أجل زيادة خبرات تمكنه من صناعة الفارق مع المنتخب، لاسيما وأنه لاعب يمتلك العديد من الخبرات خاصة انه لعب للمنتخب الأول وهو فى سن صغير وحصل على برونزية كأس العالم بإسبانيا مع الشباب 2019 .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب سيف الدرع داخل الملعب بصحبة شقيقه وخارج الملعب بصحبة عائلته فى الصور التالية :



سيف الدرع و شقيقه 2



سيف الدرع و شقيقه



سيف الدرع و يحيى الدرع



سيف الدرع و يحيى شقيقه



سيف الدرع ووالدته



سيف الدرع ووالده و شقيقه يحيى