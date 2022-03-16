شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2006 يواجه ليبيا اليوم بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، نظيره الليبى اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية بدورة شمال افريقيا بالجزائر.

وفاز المنتخب الوطنى مواليد 2006 على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت الإثنين الماضى.

ويقود منتخب 2006 محمد وهبة المدير الفنى ويعاونه مؤمن عبدالغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة الجزائر بينما غابت موريتانيا عن المشاركة.