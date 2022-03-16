شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يبدأ مرحلة التأهيل من جزع فى الرباط الخارجى "لأنكل القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الاسماعيلى اليوم الأربعاء تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بجزع في الرباط الخارجي لأنكل القدم ، حيث سيحتاج اللاعب الدولي، لتدريبات علاجية وتأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق لمدة تتراوح ما بين أسبوع حتي 10 أيام، قبل الانتظام مجددًا في صفوف الدراويش خلال التدريبات الجماعية.

وتعرض ” عبد الرحمن مجدي ” لهذه الإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي في مباراته الماضية ضد بتروجيت والتي أقيمت مساء السبت الماضي ضمن منافسات كأس مصر.

ويتواجد اللاعب علي رأس قائمة الغائبين عن مواجهة الاتحاد المقبلة بسبب الإصابات المختلفة والتي تضم كلا من محمد عمار ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف.

ويحل الدراويش ضيفًا علي النادي السكندري مساء اليوم الأربعاء علي ملعب برج العرب في إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.