شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم بالقاهرة قبل السفر لأنجولا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى لنادى الزمالك استعداداته الليلة بالقاهرة استعدادا للسفر غدا الخميس لمواجهة بيترو أتليتكو فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا والتى تعد تحصيل حصول بعد توديع الفريق الأبيض للبطولة .

وظهر خلال التدريبات الأخيرة رغبة البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق فى إجراء عدة تغييرات فى التشكيلة الأساسية للفريق لرؤية باقى العناصر التى لم يراها فى اللقاء الماضى أمام الوداد المغربى بعد خروج الفريق رسميا من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

ويهدف المدير الفنى لتجربة جميع اللاعبين حتى يحكم عليه بنفسه قبل كتابة تقريره النهائى بشأن اللاعبين المستبعدين نهاية الموسم والتعاقد مع صفقات سوبر بعد قرار مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور بعدم التعاقد مع أى لاعب ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم والتعاقد مع لاعبين جدد لديهم الرغبة فى حصد ألقاب جديدة للنادى .