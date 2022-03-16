آرسنال وليفربول.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قمة منتظرة مساء اليوم الأربعاء بين آرسنال وليفربول في إطار الأسبوع المؤجل من المرحلة الـ27 بمنافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب "الامارات" في العاصمة الإنجليزية "لندن".

وستنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس بريميوم 3"

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة، والذي تعثر أمام كريستال بالاس بالتعادل بدون أهداف.

في المقابل، يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة، إلا أن "الجانرز" خاض 26 مباراة.