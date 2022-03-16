هل يشارك صلاح؟.. تشكيل آرسنال وليفربول المتوقع لقمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمدة همام:

يخوض ليفربول مساء اليوم الأربعاء، قمة نارية على ملعب "الامارات" عندما يخرج لمواجهة آرسنال في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول في مباراة الليلة إلى الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر المسابقة خاصة بعد تعثر الأخير أمام كريستال بالاس بالتعادل بنتيجة سلبية.

وبشأن التشكيل وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استقر على مشاركة النجم المصري محمد صلاح بعد مشاركته في تدريبات الأمس الثلاثاء.

وكان صلاح تعرض للإصابة في مباراة برايتون السبت الماضي، في لقاء شهد عودة النجم المصري للتسجيل ليصل لهدفه الـ20 في بريميرليج خلال موسم (2021 - 2022).

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

في المقابل، يأمل الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، إلى مواصلة العروض القوية التي يقدمها "الجانرز" مؤخرًا، بجانب الاحتفاظ على التواجد بين الأربعة الكبار للعودة إلى المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال بطريقة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس - بن وايت - جابرييل دوس سانتوس - كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي - جرانيت شاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا - مارتين أوديجارد - جابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، في المقابل يتواجد آرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.