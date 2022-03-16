شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتحدى المقاولون العرب فى مواجهة متكافئة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة بقيادة رضا شحاته نظيره المقاولون العرب الذى يقود محمد عودة، في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

لقاء الجونة والمقاولون هو مواجهة متكافئة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الانتصار والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر في قاع الدوري.

ويحتل الجونة بقيادة المدرب رضا شحاته المركز الحادى عشر فى ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 14 نقطة، ونجح مؤخرا في الفوز على بنها والتأهل لثمن نهائي كاس مصر.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض المقاولون 12 مباراة، فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 مباريات وتلقوا الهزيمة في 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفاً.

ونجح الفريق قبل أيام قليلة في التأهل لثمن نهائي كاس مصر عندما أطاح بفريق المصرية للاتصالات في دور الـ32.