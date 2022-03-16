شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الأولى من برنامج تأهيل أكرم توفيق فى الأهلى تمر بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى على الاطمئنان على أكرم توفيق الظهير الأيمن للمارد الأحمر والمتواجد في قطر لتنفيذ برنامجه التأهيلى في مركز «سبيتار» تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذى أثنى على الجراحة التي أجراها اللاعب فى النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي.

ويواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح في قطر، وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .