شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المتحدثين في قمة القيادات الرياضية العالمية التي تحتضنها أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال النسخة الرابعة من قمة القيادات الرياضية العالمية، التي تقام على مدار يومي الأربعاء والخميس.



وينظم مجلس أبوظبي الرياضي قمة القيادات الرياضية العالمية بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وتشهد 12 جلسة بواقع 6 جلسات في كل يوم.

وتناقش أعمال القمة مشاركة 400 من قادة الرياضة العالميين، وتسلط الضوء على أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية من خلال 4 محاور رئيسية وهي: القيادة والتكنولوجيا والإبداع والخبرة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حديثا لما يزيد عن 20 شخصية، تلقى "العين الرياضية" الضوء في السطور التالية على أبرزهم.

لورا جورج

تشارك لورا جورج في القمة باعتبارها الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ونجمة سابقة لمنتخب فرنسا.

لورا جورج (37 عاما) هي لاعبة سابقة قضت مسيرتها مع أندية باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون الفرنسيين وبايرن ميونخ الألماني منذ عام 2004 وحتى اعتزالها في 2018.

جورج كانت تلعب في مركز قلب الدفاع، وانضمت لمنتخب فرنسا في عام 2001 أي قبل بداية مسيرتها الاحترافية، وخاضت معه 188 مباراة سجلت خلالها 7 أهداف.

وبعد انتهاء مسيرتها الحافلة التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب مع الأندية ومنتخب فرنسا، بدأت لورا جورج عملها الإداري مع اتحاد كرة القدم في بلادها.

وتلقي جورج كلمتها في الجلسة الخامسة لليوم الأول بعنوان "تطوير كرة القدم حول العالم"، وتتناول محاور: تنظيم اللعبة في مناطق مختلفة، ومن المشاركة إلى الاحتراف، والمحافظة على التقاليد مع البقاء في المقدمة.

جيمس جونسون

جونسون هو رجل أعمال له باع طويل في مجال الإدارة الرياضية، ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم.

جونسون مارس كرة القدم لفترة قصيرة مع نادي بريزبان سترايكرز الأسترالي، كما شارك في عدة مباريات مع منتخب أستراليا للناشئين تحت 17 عاما، لكنه اضطر للاعتزال مبكرا بسبب الإصابة.

عمل جونسون في عدة مناصب إدارية ثم تولى منصب المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم في 2020، وحقق عدة نجاحات منها النجاح في الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بملف مشترك مع نيوزيلندا.

كذلك حققت كرة القدم الأسترالية انتعاشة اقتصادية مؤخرا بفضل نجاح جونسون (39 عاما) في إبرام عدة اتفاقيات لترويج حقوق بث المباريات.

ومن المقرر أن يشارك جيمس جونسون في الجلسة الخامسة لليوم الأول "تطوير كرة القدم حول العالم" ويتحدث خلالها عن عدة محاور هي: تنظيم اللعبة في مناطق مختلفة، ومن المشاركة إلى الاحتراف، والمحافظة على التقاليد مع البقاء في المقدمة.

روبي فاولر

يعد فاولر أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة الإنجليزية عموما ونادي ليفربول على وجه التحديد، الذي لعب في صفوفه لفترتين الأولى بين 1993 و2001، والثانية في 2006-2007.

كذلك دافع المهاجم السابق عن ألوان عدة أندية إنجليزية أبرزها ليدز يونايتد (2001-2003) ومانشستر سيتي (2003-2006).

كذلك يلقي فاولر كلمته في الجلسة الخامسة لليوم الأول "تطوير كرة القدم حول العالم".

السير اليستير كوك

كوك هو أحد أشهر لاعبي الكريكيت في العالم حاليا، وكان بدأ مسيرته مع نادي بيدفوردشاير عام 2002، وفي العام التالي انتقل إلى نادي مقاطعة إسيكس الذي يلعب له منذ ذلك الحين.

ويشارك كوك بالجلسة الأولى من برنامج اليوم الثاني لأعمال قمة القيادات الرياضية العالمية، تحت عنوان "دراسة الأشكال المختلفة للعبة الكريكيت"، ويتحدث خلالها عن عدة محاور هي: حماية لعبة الكريكيت في عالم متغير، والإيجابيات والسلبيات والمتغيرات، وكيف يتكيف اللاعبون والمدربون والمشجعون.

جاي كينينجز

يعد جاي كينينجز أحد أبرز المتحدثين في القمة، وهو نائب الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية، ومدير كأس رايدر لجولة موانئ دبي العالمية للجولف منذ 2018.

فان أوترديك

ويشارك كينينجز في الجلسة فان أوترديك، رئيس الاتصالات في موانئ دبي العالمية.

ويتحدث أوترديك وكينينجز عن نمو رياضة الجولف في مختلف أنحاء العالم، والنجاحات التي حققتها الشراكة بين الجولة الأوروبية، وجولة موانئ دبي العالمية.