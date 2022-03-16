تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

تقام مساء اليوم الأربعاء 16 مارس/ آذار 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال أوروبا.



وتختتم الأربعاء منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمباراتين مرتقبتين، ستكتمل على أثر نتيجتيهما أضلاع الدور ربع النهائي.

يحل فريق فياريال الإسباني ضيفا ثقيلا على يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور ثمن لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

يبحث فريق تشيلسي عن الحفاظ على لقبه حين يلاقي ليل الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

يواجه برايتون نظيره توتنهام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

في قمة منتظرة ومؤجلة من الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي، يواجه أرسنال نظيره ليفربول، مساء الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 3 HD Premiumبتعليق عصام الشوالي.

يواجه ماينز نظيره بروسيا دورتموند في الجولة 25 من الدوري الألماني (الأربعاء)، حيث تنطق المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يواجه اتحاد تطاوين نظيره الصفاقسي في الجولة 12 من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي، ولم تعلن أي قناة عن بثها حتى الآن.

وفي مباراة البحث عن الصدارة، يصطدم فريق اتحاد بن قردان بنظيره الترجي لحساب المجموعة الأولى من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الكأس القطرية.

يستضيف فريق الترجي الجرجيسي نظيره النجم الساحلي في الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي، ولم تعلن أي قناة عن بثها حتى الآن.

يقام نهائي كاس درع الاتحاد الأردني مساء الأربعاء بين الفيصلي والرمثا، حيث تبدأ المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الأردن الرياضية على الهواء مباشرة.