شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا ثقيلا على إنبى فى بتروسبورت.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على إنبى في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بمعنويات كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر قبل أيام قليلة.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء منتشيا بالتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.

يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد النتائج المخيبة وكان آخرها التعادل مع سموحة بهدف لمثله ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، ويخسر الفريق خدمات علاء عطا الظهير الأيمن وبلال السعيداني لاعب الوسط في مواجهة زعيم الثغر للإصابة.