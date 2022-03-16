شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتحدى الإسماعيلي فى قمة جماهيرية بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه حسام حسن نظيره الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز وهي المواجهة التي يدخلها الفريقين بحثا عن الفوز ومصالحة الجماهير، خاصة الاتحاد السكندري الذى ودع مسابقة كاس مصر من دور الـ32 مبكرا أمام سيراميكا، فيما نجح الدراويش في التأهل لثمن النهائي بالفوز على بتروجت.

وفقد فريق الإسماعيلى 31 نقطة في أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدراويش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

في المقابل يعاني زعيم الثغر من النتائج السلبية الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان آخرها التعادل مع طلائع الجيش 1-1، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن، خدمات لاعبه البوركينابى سعيدو سمبورى لينضم لقائمة الغائبين عن مباراة الإسماعيلى.

ويعكف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على تجهيز المصابين وعلى رأسهم مورو ساليفو الذى تعرض لكسر باليد وعبد السميع سيمو الذى هاجمه الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية.

وودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

على الجانب الأخر رصد يحي الكومي 10 آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على زعيم الثغر في المواجهة المرتقبة والمصيرية للدراويش، ويأمل النادي في الخروج من كبوته المحلية وتحقيق أول انتصار بالدوري في الظهر الرابع لمدربه الجديد حمد إبراهيم.