شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم لاتحاد الجمباز للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم القاهرة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مؤتمرًا صحفيا اليوم الأربعاء ، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس.

يشهد المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و دوناتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وارتور ميكيفيك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز أحمد طلعت وياسمين سمير وعلاء الدين حامد ولمياء علي عبد الرحمن ووائل السرنجاويووليد شوقي وروان طارق أبو شوشة وهبة البوريني.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن حرص الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أمين عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأشار "أمين" إلى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة مع توافر جميع مقومات نجاح البطولة على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرا.

ومن المنتظر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 فرد يمثلون 35 دولة .