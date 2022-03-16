شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء مستحقات قضايا الفيفا خوفا من إيقاف قيد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الزمالك الزمن من أجل حل أزمة المستحقات المالية للثلاثى الأردنى خالد سعد ظهير أيسر الفريق الأسبق والذى حكم له بـ400 ألف دولار ونادي ماريتيمو قيمة مستحقاته فى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض السابق والذى حكمت المحكمة لهم بمليون دولار، بالإضافة لمستحقات سبورتنج لشبونه البرتغالى قيمة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا والبالغة مليون دولار .

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء كافة الأزمات المالية المتواجدة فى المحكمة الرياضية خوفا من إيقاف القيد مرة أخرى فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى إنهاء كافة الملفات العالقة خارجيا للتركيز مع الفريق والتعاقد مع صفقات سوبر بعد موسم عانى فيه مجلس الإدارة الأمرين نظرا لكافة المستحقات المالية المستحقة فى وقت واحد .

ويتمسك الثلاثى سالف الذكر بالحصول على كافة مستحقاتهم المالية خاصة وأنها منذ فترة وبالرغم من سفر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة إلى البرتغال ومقابلته لمسئولى ناديي ماريتمو وسبورتنج لشبونه إلا أن الأمر لم يحل بشكل مرضى بعد تمسك الناديين بالحصول على مستحقاتهم المالية وهددوا بالتصعيد مرة أخرى .

ومن المقرر أن يقوم وفد قانونى من الزمالك للسفر إلى زيورخ لحضور جلسة استماع أخيرة نهاية الشهر الجارى لحل الثلاث أزمات بشكل نهائى للتفرغ لفريق الكرة بعيدا هذه الملفات العالقة .