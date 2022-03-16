شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: نتعامل بلغة غير واقعية فى تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أن محمد صلاح وليفربول الإنجليزي استفادا من بعضهما البعض خلال المدة التعاقدية، قائلا: "صلاح أضاف لليفربول والعكس أيضا استفاد الريدز من التجربة".

وتابع إكرامى فى تصريحات تليفزيونية: "نحن نتعامل بلغة غير واقعية تلمس المشاعر بشكل أكبر وتنال إعجاب الجمهور، من خلال استغلال الجمهور للضغط على اللاعب أو استغلال اللاعب للجمهور أمر بعيد عن الاحترافية، وهناك أبعاد أخرى، واللاعب هو من يحدد أولوياته إلى أين يريد أن يذهب، سنتقبل قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأضاف: "محمد صلاح مصنف عالميا ومن بين أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، ولن يكون في حساباته أنه يخشى عدم التألق حال رحيله عن ليفربول لأي ناد آخر".

وقال إكرامي: "الأهلي والزمالك هما المصنفان للحصول على بطولة الدوري، لكن بيراميدز نجح في أن يكون ندًا لهم لأن النادي اتولد كبير ويمتلك لاعبين كبار، وليس هناك وعود بتحقيق الدوري، لكننا نقاتل على كل بطولة".