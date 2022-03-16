شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: أتمنى رحيل حسام حسن عن الاتحاد السكندري لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عادل نجم، الكرة المصرية السابق، أنه حان الوقت لرحيل حسام حسن وجهازه الفني عن الاتحاد السكندري، موضحا أن اللاعبين شعروا بحالة تشبع ولا بد من تغيير الجهاز الفني لضخ حلم وطموح جديد.

وتابع عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "الاتحاد يملك نجوما مميزة للغاية مثل خالد الغندور وميسي وهشام صلاح وصبري رحيل، ولا يصح أن يبقى فريق بهذه النجوم في الوضع الحالي للاتحاد".

وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "من مصلحة حسام حسن الرحيل الآن، جماهير الاتحاد تحب فريقها ولا ترضى بالطموحات القليلة وتضع حدا لتراجع النتائج".

وأتم عادل تصريحاته: "أنصح هشام صلاح بالانتقال للزمالك في هذه الفترة بسبب مرحلة الإحلال والتجديد التي ينوى فيريرا تطبيقها، الأهلي هو الأفضل في الظروف الطبيعية، لكن المشاركة ستكون صعبة على اللاعب بينما يمكنه اللعب في الزمالك لو انتقل الصيف القادم".