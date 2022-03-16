شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يكشف سبب بكاء رمضان صبحي عقب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، إن التأهل مبكراً في بطولة الكونفدرالية يمنحنا ثقة كبيرة حتى نواصل مشوار تحقيق البطولة بشكل جيد وكنا نرغب في تحقيق الفوز.

وأضاف إكرامي في تصريحات تليفزيونية أنه رغم التعادل في تونس وحسم التأهل لكن رغبتنا كانت في تحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة وبالطبع تعلمنا من أخطائنا في النسختين الماضيتين.

وتابع حارس مرمى بيراميدز أنه لا يعلم حجم إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في مباراة الصفاقسي وخرج على إثرها من الملعب.

وكشف إكرامي أن سبب بكاء رمضان أثناء خروجه من الملعب أن تكون الإصابة طويلة ويغيب على إثرها فترة طويلة عن الملاعب، لكن الإصابة أقدار، لا أحد يعلم رب ضارة نافعة.

وأوضح حارس مرمى بيراميدز أن مباراة الأهلي كانت بها ندية كبيرة لأننا نواجه الفرق المصنف الأول في أفريقيا، ومن الطبيعي تحقق الفوز أو الخسارة.

وعلق حارس مرمى بيراميدز على هتاف جماهير الأهلي أثناء المباراة قائلا: "بالنسبة لي، لأن كل لاعب له ملف وتفاصيل خاصة به، ولكن منذ أن رحلت إلى بيراميدز وأنا سعيد بتلك الخطوة، النادي الأهلي المكان الذي تربيت فيه وتعلمت فيه ولا أتعامل مع أي مكان وكأنني أقضي فيه اللحظة الأخيرة".

وتحدث شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن تجديد عقود اللاعبين مع أنديتهم، مؤكدا: "أتحدث بشكل عام ولا أقصد طرفا بعينه، نحن نتعامل بلغة غير واقعية تلمس المشاعر بشكل أكبر وتنال إعجاب الجمهور، من خلال استغلال الجمهور للضغط على اللاعب أو استغلال اللاعب للجمهور أمر بعيد عن الاحترافية وهناك أبعاد أخرى".