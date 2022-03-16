شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعاتب أيمن أشرف على كثرة الكروت المجانية فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على عقد جلسة مع لاعبه أيمن أشرف حرص خلالها على توجيه اللوم للاعب بسبب الكروت المجانية التي يحصل عليها في الفترة الأخيرة لاسيما بعد حصوله على انذار فور نزول بديلا لمحمد عبد المنعم في مباراة صن دوانز الأخيرة بدوري الابطال الذى أخرجه المدرب بعد حصوله على انذار خوفاً من تعرضه للطرد ليفاجىء بحصول أيمن أشرف على انذار فور دخوله للملعب.

وعاتب موسيمانى لاعبه على تدخلاته العنيفة التي تضر بمستقبله مع الفريق ، ومن جانبه تعهد أيمن أشرف بتلافى هذه الأخطاء مستقبلا، وتعرض أيمن أشرف للطرد في مباراة بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية وكذلك حصل على الكارت الأحمر في مباراة النجم الساحلى ومباراة بيراميدز وسموحة بالدوري.

ويواجه ثمانية لاعبين من فريق الكرة بالنادي الأهلي شبح الغياب عن مباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهم :علي معلول، عمرو السولية، علي لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن بسبب حصولهم على كارت أصفر قبل خوض مباراة المريخ السودانى المقبلة وفي حالة حصول أي لاعب منهم على بطاقة أخرى سيغيب عن مباراة الهلال يوم 2 أبريل المقبل بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.