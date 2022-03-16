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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نهاية حقبة تاريخية.. خيبة رونالدو وميسي تتصدر مشاهد ليلة الأبطال

الأربعاء 16 مارس 2022

الخليج 365

فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتعرض للإقصاء من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.



وسقط مانشستر يونايتد في ملعبه بهدف دون رد في إياب دور الـ16، بعدما عاد من مدريد بالتعادل 1-1 في الذهاب، لينجح أتلتيكو في التأهل على حسابه.

ولأول مرة، يتعرض فريق يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو للإقصاء على يد أتلتيكو مدريد، الذي فشل لسنوات طويلة في إنهاء هذه العقدة.

وبعد 5 محاولات فاشلة، نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في إنهاء عقدة كريستيانو رونالدو، الذي أطاح بفريقه أعوام 2014، 2015، 2016، 2017 و2019.

كما تأكد إنهاء مانشستر يونايتد للموسم الحالي دون الفوز بأي لقب، وذلك للعام الخامس على التوالي، بعدما ودع أيضا بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

كما يتأخر مانشستر يونايتد بفارق كبير عن مانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليبتعد عمليا عن الصراع على اللقب.

مرعب الإنجليز

بفوزه الليلة، أصبح أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يطيح بالثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول خارج البطولة.

وسبق للروخيبلانكوس إقصاء البلوز من نصف نهائي البطولة عام 2014، قبل أن يطيح بالريدز من ثمن نهائي موسم 2019-2020.

نهاية حقبة تاريخية

فشل رونالدو في التواجد بالدور ربع النهائي هذا الموسم، ليلحق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ودع البطولة هو الآخر من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

وللعام الثاني على التوالي، لا يتواجد أي من الثنائي في دور الـ8، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 2005 في مستهل مسيرتيهما.

بنفيكا يحرج الشياطين

تمكن بنفيكا البرتغالي من العبور هو الآخر لدور الـ8 بعدما تغلب على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، بعدما تعادلا ذهابا 2-2.

ونجح بنفيكا في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في العقد الأخير، متفوقا على مانشستر يونايتد، الذي فعل ذلك مرتين فقط في الفترة ذاتها.

نحس أياكس

تحول ملعب يوهان كرويف أرينا إلى فأل نحس لأياكس في دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل في تحقيق الفوز به في آخر 9 مباريات خاضها في مرحلة خروج المغلوب.

وتعرض أياكس للخسارة 5 مرات، فيما تعادل في 4 مباريات أخرى بالأدوار الإقصائية في المواجهات الـ9 الأخيرة على ملعبه.

ولم يستطع الهداف الإيفواري سيباستيان هيلير الاستمرار في البطولة بعد إقصاء أياكس، ليصبح أول لاعب يسجل 11 هدفا على الأقل دون أن يصل لربع النهائي.